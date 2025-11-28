Bernhard im Oberdorf politisiert neu für Zürcher Mitte-Partei

Keystone-SDA

Der Stadtzürcher Gemeinderat und Kantonsrat Bernhard im Oberdorf ist der Mitte-Partei beigetreten. Er ist im September aufgrund inhaltlicher Differenzen nach 24 Jahren aus der SVP ausgetreten.

(Keystone-SDA) Im Oberdorf war seit seinem Austritt aus der SVP als Parteiloser im Gemeinderat und Kantonsrat aktiv. Nun ist er der Mitte Stadt Zürich beigetreten, wie die Partei am Freitag mitteilte.

Der 74-jährige Politiker wird zudem laut Mitteilung bei den Wahlen im kommenden Jahr für seine neue Partei erneut für den Gemeinderat kandidieren. Erstmals in den Gemeinderat gewählt wurde im Oberdorf 1996 – damals noch für die FDP.