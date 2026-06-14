Beromünster LU kann Bushof an der Bahnhofstrasse erneuern

Keystone-SDA

Der Bushof der Gemeinde Beromünster LU erhält eine fünfte Haltekante und entspricht künftig den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes. Die Stimmbevölkerung hat einem Sonderkredit von 5,3 Millionen Franken für dessen Erneuerung bewilligt.

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(Keystone-SDA) Die Zustimmung fiel mit 70,9 Prozent (1963 Ja- zu 806 Nein-Stimmen) deutlich aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 60,2 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte.

Der Bushof soll zu einer «regionalen Verkehrsdrehscheibe» werden, wie es in der Abstimmungsbotschaft hiess. Die Kapazität soll sich erhöhen, und das Angebot soll ausgebaut werden.

Am neuen Bushof entstehen zudem ein grösserer Wartebereich, Photovoltaikanlagen und Abstellmöglichkeiten für rund hundert Velos. Die heutigen Aussenparkplätze für Autos fallen weg. Die Gemeinde plant dafür in der Einstellhalle des Neubauprojekts Bifang Park, ein geplantes Pflegezentrum, ein stark vergrössertes Parkplatzangebot.

Während der Bauphase sollen die Busse provisorisch auf dem heutigen Landi-Parkplatz halten können.

Da sich der Kanton mit einem grossen sowie die Busbetreiber mit einem kleinen Beitrag am Projekt beteiligen, sollen für die Gemeinde unter dem Strich Kosten von 2,7 Millionen Franken anfallen.