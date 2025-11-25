Berufsfachschule Langenthal wird für 95 Millionen Franken erweitert

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat hat am Dienstag einstimmig einen Ausführungskredit von 95,4 Millionen Franken für das Bildungszentrum Langenthal genehmigt. Mit dem Geld werden die Gebäude der Berufsfachschule an der Weststrasse 22 und 24 saniert und erweitert.

(Keystone-SDA) Das Bildungszentrum Langenthal ist die grösste Schule im Oberaargau. Das Gesamtprojekt umfasst zwei Etappen: Zuerst wird das Gymnasium saniert. Der Kredit dafür wurde schon vor Jahresfrist bewilligt. Anschliessend folgt die Berufsfachschule. Ziel ist es, Synergien zwischen beruflicher und gymnasialer Bildung zu nutzen.

Der nun gesprochene Ausführungskredit beinhaltet die Instandsetzung eines bestehenden Gebäudes, den vollständigen Neubau eines weiteren Schultrakts sowie Provisorien für die Bauzeit. Die Finanzierung unterliegt dem fakultativen Referendum.

Die Berufsfachschule ist heute auf zwei Standorte verteilt. Neu wird sie zentral auf dem Bildungscampus an der Weststrasse untergebracht. Die Infrastruktur am bisherigen Standort Waldhof wird aufgegeben. Was aus ihm künftig wird, ist offen, wie Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) im Rat sagte.