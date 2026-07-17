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Besatzungsbehörden: Tote auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff

Keystone-SDA

Auf der von Russland bereits 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim sind nach russischen Angaben mindestens zwei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Ein weiterer sei verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte regionale Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, bei Telegram mit. Der Angriff fand demnach im Nordteil der Krim statt. Diese Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Das ukrainische Militär greift seit mehreren Wochen intensiv die Logistikrouten und andere Ziele auf und zur Krim mit Drohnen an.

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