Beschuldigter gibt sich in Medienberichten als Söldner aus

Das Militärgericht hat hat am Donnerstag in Meilen ZH diverse Medienberichte über einen mutmasslichen Ukraine-Söldner vorgeführt. Der Beschuldigte belastet sich darin selber.

(Keystone-SDA) Ihm sei bewusst, dass er in der Schweiz verhaftet würde, sagte der 49-Jährige in einem Beitrag der «Rundschau» von SRF. Er sieht sich auf der richtigen Seite, sagt, dass er helfen wolle. Das Militärgericht liess den Beitrag am Donnerstag laufen, der Gerichtspräsident las auch Artikel aus dem «Tagblatt» und «Blick» vor.

Nach einer Verwundung wollte der Schaffhauser im März 2024 offenbar in die Schweiz zurückkehren. Trotz Ausschreibung fanden ihn die Schweizer Behörden aber nicht. Ob er in der Schweiz war, ist unklar. Der schweizerisch-israelische Doppelbürger lebt nun in Israel.

Die Verhandlung wird mit der Befragung der Mutter des Beschuldigten fortgesetzt. Diese hatte ihn wegen angeblichem Abzweigen ihrer Pensionskassengelder angezeigt. Die Anzeige zog sie später aber wieder zurück, wie der Richter sagte.