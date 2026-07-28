Beschuldigter in Zürcher Mordprozess hat wahnhafte Beziehungsideen

Keystone-SDA

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Der 53-jährige Ungare, der wegen Mordes an einem Zürcher Barmann angeklagt ist, hat am Dienstag vor Bezirksgericht abgestritten, dass er im Langstrassenquartier nach einer "Debora" gesucht habe. Er habe auch keinen Barkeeper erstochen.

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(Keystone-SDA) «Das war nicht ich», betonte der Beschuldigte, der den Prozess wegen seiner Krebserkrankung von einem Pflegebett aus bestreitet. Zum diesem Zeitpunkt sei er gar nicht in Zürich gewesen. «Das muss jemand anderes gewesen sein.»

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Elektriker vor, den Barmann der Kontaktbar «Lugano Bar» am 30. August 2023 mit mindestens sieben Messerstichen getötet zu haben. Der Beschuldigte sei der Ansicht gewesen, dass der Barmann «Debora» versteckt halte.

Der Beschuldigte bestritt jedoch, dass er eine dunkelhäutige Frau namens «Debora» gesucht habe. Er kenne sie gar nicht. Allerdings wurde in seiner Wohnung ein Brief gefunden, in dem er die Schweizer Behörden darum bittet, nach «Debora» zu suchen. Die Ermittler fanden zudem ein Kartonschild mit der Aufschrift «Debora komm, ich helfe».

Staatsanwaltschaft fordert Verwahrung

Ob es diese «Debora» überhaupt gibt, ist unklar. Ein psychiatrisches Gutachten attestierte dem Beschuldigten bereits im Jahr 2016 «wahnhafte Beziehungsideen». Er stellt sich also Dinge über Beziehungen vor, die nicht existieren. Der 53-Jährige sagte dazu, es sei unvorstellbar, dass ein Psychiater so etwas behaupten könne.

Das Gutachten, das wegen dieses Strafverfahrens erstellt wurde, bezeichnet den Mann als «unberechenbar und gewaltbereit». Er leide an einer paranoiden Schizophrenie. Zudem habe er eine Persönlichkeitsstörung mit dissozialen und paranoiden Anteilen.

Die Staatsanwaltschaft fordert deshalb eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren und eine ordentliche Verwahrung. Zudem soll er für 15 Jahre des Landes verwiesen werden.

Prozess vom Pflegebett aus

Aktuell ist der mehrfach vorbestrafte Mann im Pflegezentrum Bauma ZH untergebracht, einer Einrichtung für gesundheitlich eingeschränkte Häftlinge. Er ist in palliativer Behandlung.

Mit seiner Unterbringung ist er nicht zufrieden. Ihm werde in Bauma die nötige medizinische Behandlung verweigert, kritisierte er. Im vergangenen Jahr habe er eine Immuntherapie erhalten, die gegen den Krebs gewirkt habe. Diese werde ihm nun aber vorenthalten.

Wann das Bezirksgericht das Urteil eröffnet, ist noch unklar.