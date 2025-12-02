Beschuldigter streitet in Zürich Ermordung der Nachbarn ab

Keystone-SDA

Der 47-jährige Gerüstbauer hat am Dienstag - nach dem Mord an der Psychologin - auch den Mord an seinen ehemaligen Nachbarn in Laupen BE abgestritten. Seine DNA wurde jedoch an den Hosenbeinen des Seniors gefunden.

(Keystone-SDA) «Man hat sich geholfen», beschrieb der Beschuldigte die Beziehung zum älteren Ehepaar, das einst neben ihm in Laupen lebte. Er sei mehrfach in der Wohnung der Nachbarn gewesen, habe Kaffee getrunken, dem Mann mit seinem Holztisch geholfen, den er gebaut habe.

Getötet habe er sie «absolut nicht», beteuerte er. Weshalb seine DNA an den Hosenbeinen des ermordeten Nachbarn gefunden wurde, kann sich der Spanier nur damit erklären, dass er ihn wohl beim Holzstapeln mal am Bein berührt habe. DNA sei ja lange nachweisbar. Gemäss den Ermittlungen wurde der Senior bei seiner Ermordung an den Beinen durch die Wohnung geschleift.

Der Spanier zeigte sich bei der Befragung gesprächig, verstrickte sich er immer wieder in Widersprüche und machte Erinnerungslücken geltend. So wusste er beispielsweise nicht mehr, wer ihm vom Tod der Nachbarn erzählt hatte. In einer Polizeibefragung soll er zudem gesagt haben, dass ihm egal sei, was anderen Leuten zustosse. Das habe er nicht so gemeint, sagte er nun bei der Befragung.

Der Spanier ist wegen dreifachen Mordes in Zürich und Laupen BE angeklagt. Seinen ersten Mord soll er im Dezember 2010 in Zürich begangen haben, als er seine frühere Psychoanalytikerin habe ausrauben wollen. Fünf Jahre später soll er aus dem gleichen Grund seine früheren Nachbarn in Laupen getötet haben. Er wurde mit Hilfe von DNA-Spuren überführt, die an beiden Tatorten gefunden wurden.