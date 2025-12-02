Beschuldigter verstrickt sich vor Zürcher Gericht in Widersprüche

Keystone-SDA

Der 47-jährige Beschuldigte im Dreifachmord von Zürich und Laupen BE hat am Dienstag den Mord an einer Zürcher Psychoanalytikerin abgestritten. Er sei zwei Mal bei ihr gewesen, aber habe sie nicht getötet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Seine Antwort war klar: «Absolut nicht», sagte der Gerüstbauer aus Spanien auf die Frage, ob er die Psychoanalytikerin im Zürcher Seefeld-Quartier getötet habe. Er sei zwei Mal bei ihr in der alten Praxis gewesen, aber sie habe nicht über Krankenkasse abrechnen können, deshalb sei er nicht weiter zu ihr gegangen.

Er könne sich nicht daran erinnern, dass er jemals in ihrer neuen Praxis, also am Tatort, gewesen sei. Es sei aber auch schon fünfzehn Jahre her, und er habe damals Medikamente wegen seiner Depressionen genommen.

Weshalb seine DNA überall in der Praxis gefunden wurde, etwa an Möbelstücken, am Kabelbinder und unter den Fingernägeln der Verstorbenen, kann er sich nicht erklären.

Von ihrem Tod habe er erst durch einen Brief der Behörden erfahren, weil er eine DNA-Probe habe abliefern müssen. Dort habe es dann aber wohl eine Verwechslung gegeben.

Der Spanier ist wegen dreifachen Mordes in Zürich und Laupen BE angeklagt. Seinen ersten Mord soll er im Dezember 2010 begangen haben, als er seine frühere Psychoanalytikerin habe ausrauben wollen. Fünf Jahre später soll er aus dem gleichen Grund seine früheren Nachbarn in Laupen BE getötet haben.