Bessent: Könnten Sanktionen auf russisches Öl weiter lockern

Keystone-SDA

Wegen der angespannten Situation auf dem Ölmarkt hat US-Finanzminister Scott Bessent die Möglichkeit einer weiteren Lockerung der Sanktionen auf russisches Öl ins Spiel gebracht.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Wir könnten weitere russische Öllieferungen von Sanktionen befreien», sagte Bessent dem Sender Fox Business.

Es gebe Hunderte Millionen Barrel sanktionierten Rohöls auf dem Wasser, so Bessent. Sein Ministerium könne mit einer Lockerung der Sanktionen das globale Angebot erhöhen. Diese Möglichkeit werde derzeit geprüft. Mehr Öl auf dem Markt würde dem jüngsten Preisanstieg infolge des Iran-Kriegs entgegenlaufen, so die Logik hinter der Erwägung. «Wir werden weiterhin regelmässig Massnahmen ankündigen, um den Markt während dieses Konflikts zu entlasten.»

Zuvor hatten die USA indischen Raffinerien am Donnerstag erlaubt, für einen begrenzten Zeitraum bereits auf Tanker verladenes russisches Öl zu kaufen. Das Ministerium erteile dafür eine 30-tägige Ausnahmegenehmigung, um sicherzustellen, dass weiterhin Öl auf den Weltmarkt gelange, teilte Bessent auf der Plattform X mit.

Die globalen Energiemärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten aktuell stark beeinträchtigt. Sorge bereitet vor allem die Lage an der Strasse von Hormus. Ein grosser Teil des globalen Ölhandels läuft normalerweise über die Meeresenge. Der Schiffsverkehr durch die Wasserstrasse ist inzwischen aber nahezu zum Erliegen gekommen.