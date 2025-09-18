Bestseller-Autor Dan Brown ist verliebt

The Swiss voice in the world since 1935
Keystone-SDA

Der US-amerikanische Bestseller-Autor Dan Brown hat in Prag seinen neuesten Thriller vorgestellt - und dabei gleich ein Geheimnis gelüftet. Gefragt, warum er seinem Serienhelden Robert Langdon endlich eine Romanze zugestehe, antwortete der 61-Jährige, die Kunst imitiere das Leben. "Langdon ist sehr verliebt, weil ich sehr verliebt bin", sagte Brown bei der Buchvorstellung in der Spiegelkapelle des Clementinums, eines früheren Jesuitenkollegs. Er sei verlobt mit einer wunderbaren Frau aus den Niederlanden, fügte Brown hinzu.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Die deutsche Ausgabe des Thrillers «The Secret of Secrets» ist vor anderthalb Wochen bei Bastei Lübbe erschienen. Der aus früheren Büchern bekannte Symbolforscher und Harvard-Professor Robert Langdon reist darin nach Prag. Dort hält Katherine Solomon, mit der ihn eine Liebesaffäre verbindet, einen Vortrag. Sie beschäftigt sich mit dem menschlichen Bewusstsein und hat gerade ein Manuskript für ein bahnbrechendes Buch fertiggestellt. Doch ein Unbekannter will dessen Veröffentlichung unter allen Umständen verhindern.

Dramatische Schnitzeljagd

Auf knapp 800 Seiten wird Prag zur Kulisse einer dramatischen Schnitzeljagd. Wie man es von Dan Brown kennt, fehlt es nicht an Rätseln, Verschwörungstheorien und Experimenten mit Phänomenen wie Hellseherei und ausserkörperlichen Erfahrungen. An dem Buch hat Brown nach eigenen Angaben acht Jahre lang gearbeitet, sieben Tage die Woche. Denn nach dem Tod seiner Mutter an Leukämie habe er sich mit der Frage beschäftigt, was passiert, wenn man stirbt. Er sei letztlich zu der starken Überzeugung gekommen, dass das menschliche Bewusstsein in gewisser Form den Tod des Körpers überlebe. Zugleich betonte Brown: «Ich bin kein religiöser Mensch.»

Brown über Prag: Ich liebe diesen Ort

Gespickt ist der Thriller mit Hinweisen auf Sehenswürdigkeiten der «Goldenen Stadt der hundert Türme» – von der Burganlage auf dem Hradschin bis hin zu einem unterirdischen Atombunker aus der Zeit des Sozialismus. «Ich liebe diesen Ort absolut», sagte Brown. Das erste Mal sei er als junger Rucksackreisender mit einem Budget von fünf Dollar am Tag durch Prag gelaufen. Nun überreichte ihm der Prager Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda symbolisch den Schlüssel zur Stadt. Auch Präsident Petr Pavel empfing ihn. Brown gilt als einer der erfolgreichsten Thrillerautoren der Welt mit nach eigenen Angaben mehr als 250 Millionen verkauften Büchern.

