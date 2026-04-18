Betagter Autofahrer rammt Tischtennistisch in St. Gallen

Keystone-SDA

Ein 79-jähriger Autofahrer hat am Freitagmorgen in St. Gallen einen Selbstunfall verursacht. Er blieb zwar unverletzt, wurde jedoch als fahrunfähig eingestuft.

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(Keystone-SDA) Der Mann kam von der Strasse ab und kollidierte mit einem Tischtennistisch sowie einer Hecke, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr auf der Stephanshornstrasse.

Gemäss Angaben des betagten Schweizers war plötzlich eine Katze vor sein Auto gesprungen, weshalb er ausweichen wollte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Wiese und krachte schliesslich in die Hindernisse.

Trotz der Kollision wurde der Senior nicht verletzt. Auch Drittpersonen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Am Auto entstand jedoch Totalschaden. Die Polizei stufte den Lenker als fahrunfähig ein.