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Beteiligte von Schlägerei in Seewen weiterhin nicht identifiziert

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung in Seewen ist Ende Mai ein 52-jähriger Mann verletzt worden. Die Kantonspolizei wendet sich am Montag an die Öffentlichkeit und sucht Zeugen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen geschah am Samstagabend, 30. Mai, kurz nach 21 Uhr im Gebiet Gardi in Seewen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilte. Dabei wurde ein 52-jähriger Mann verletzt. Er musste hospitalisiert werden.

Da die Beteiligten bislang nicht eindeutig identifiziert werden konnten, hat die Kantonspolizei Schwyz Ermittlungen aufgenommen. Von besonderem Interesse sind laut Communiqué Hinweise zu einem Fahrzeug beziehungsweise dessen Kontrollschild, das sich zum Zeitpunkt des Vorfalls am Ereignisort befunden haben soll.

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