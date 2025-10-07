Betrüger bei Geldübergabe in Dallenwil NW festgenommen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Nidwalden hat am Montag in Dallenwil einen Betrüger bei einer Geldübergabe festgenommen. Dieser versuchte sich Geld von einem älteren Ehepaar zu ergaunern, das jedoch Verdacht schöpfte und die Polizei informierte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 46-jährige deutsche Staatsangehörige habe dazu falsche Tatsachen vorgespiegelt, teilte die Kantonspolizei Nidwalden am Dienstag mit. Bei der Betrugsmasche gab sich erst eine Person telefonisch als Bankmitarbeiterin aus, später kamen ein falscher Staatsanwalt sowie ein falscher Polizist hinzu. Die Polizei schrieb in der Mitteilung von einer «Betrügerbande».

In der Rolle als Polizist wollte der Mann, der im Kanton St. Gallen wohnt, das Geld beim Ehepaar zu Hause abholen.

Nach seiner Festnahme wurde er der Staatsanwaltschaft Nidwalden zugeführt und kurzzeitig in Untersuchungshaft versetzt, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Die Polizei kläre nun den genauen Tathergang.