The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Betrügerin bringt Rentner aus Schlieren um 25’000 Franken

Keystone-SDA

Eine 32-jährige Österreicherin hat einen 66-jährigen Mann aus Schlieren um 25'000 Franken gebracht. Vor rund drei Wochen nahm sie erstmals Kontakt zu ihm auf, entwickelte ein Vertrauensverhältnis und übte schliesslich psychischen und emotionalen Druck auf ihn aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie erzählte ihm eine erfundene Geschichte über finanzielle Probleme und schaffte es so, insgesamt 25’000 Franken in bar von ihm zu erhalten. Wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte, konnte die Frau verhaftet werden. Das Geld wurde sichergestellt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft