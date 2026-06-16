Betrügerpaar luchst einem Schwyzer 50’000 Franken ab

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Schwyz hat ein mutmassliches Betrügerpaar festgenommen. Es soll einen Mann manipuliert und zur Übergabe von 50'000 Franken in bar bewegt haben.

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(Keystone-SDA) Der Mann wurde Anfang Juni von einer ihm unbekannten Person angesprochen und darauf mehrmals kontaktiert, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte. Dabei wurde er emotional unter Druck gesetzt und übergab schliesslich innerhalb einer Woche in mehreren Tranchen 50’000 Franken. Eine schriftliche Vereinbarung gab es nicht.

Erst durch kritische Rückfragen eines Finanzinstituts sowie die anschliessende Sensibilisierung durch die Polizei habe der Geschädigte die Betrugsmasche erkannt, hiess es in der Mitteilung. Es hätten dadurch weitere Geldübergaben verhindert werden können.

Die Kantonspolizei Schwyz hat am letzten Donnerstag zusammen mit der Kantonspolizei Zürich zwei Tatverdächtige festgenommen. Es handle sich um eine 24-jährige Frau und einen 23-jährigen Mann aus Österreich, teilte sie mit. Die Ermittlungen zu dem Fall seien noch nicht abgeschlossen.