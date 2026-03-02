Betriebsdirektor des Luzerner Theaters wechselt zur Tonhalle Zürich

Keystone-SDA

In der dreiköpfigen Geschäftsleitung des Luzerner Theaters kommt es zu einem weiteren Abgang. Nach der Intendantin Ina Karr verlässt auch Betriebsdirektor Stefan Vogel das Haus an der Reuss.

(Keystone-SDA) Vogel werde kaufmännischer Direktor der Tonhalle-Gesellschaft Zürich, teilte das Luzerner Theater am Montag mit. Er verlasse Luzern auf Ende der Spielzeit 2025/26.

Vogel ist seit 2021 Betriebsdirektor und damit verantwortlich für die technischen und künstlerischen Produktionsabläufe im Luzerner Theater. Er habe in den letzten fünf Jahren umfangreiche Umstrukturierungen durchgeführt und den Bühnenbetrieb effizienter gemacht. Zudem habe er das Betriebskonzept für ein neues Theater massgeblich gestaltet.

Die Stimmberechtigten der Stadt Luzern haben sich zwar gegen den geplanten Neubau ausgesprochen. Das von Vogel mitgestaltete Betriebskonzept diene aber als Grundlage für die weiteren Überlegungen zur Zukunft des Luzerner Theaters, teilte dieses mit.

Als Betriebsdirektor bildet Vogel neben dem kaufmännischen Direktor Adrian Balmer und der Intendantin Ina Karr die dreiköpfige Geschäftsleitung des Luzerner Theaters. Neben Vogel verlässt auch Karr das Luzerner Theater auf Ende der laufenden Spielzeit. Sie wird durch die bisherige Schauspieldirektorin Katja Langenbach und die bisherige Tanzdirektorin Wanda Puvogel ersetzt.