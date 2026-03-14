Betriebsgebäude in Lauterbrunnen nach Brand stark beschädigt

Keystone-SDA

In Lauterbrunnen hat in der Freitagnacht ein Betriebsgebäude gebrannt. Das Gebäude wurde dabei stark beschädigt, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag auf dem Nachrichtendienst X mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die rund 100 Feuerwehrleute aus Lauterbrunnen, Wilderswil, dem Bödeli, Spiez und der Berufsfeuerwehr Bern konnten den Vollbrand im Dachstock und oberen Stock des Betriebsgebäudes in Äschmad in Lauterbrunnen unter Kontrolle bringen, hiess es im Communiqué.

Gleichwohl dauern die Löscharbeiten auch am Samstagvormittag weiter an, da immer wieder Glimmbrände aufflammen, so die Polizei. Der Sachschaden ist hoch, auch eine angrenzende Schreinerei wurde durch Hitzeentwicklung beschädigt.

Gemäss den Angaben der Polizei war die Hauptstrasse für rund sechs Stunden gesperrt. Eine Umleitung über die Alte Stechelbergstrasse wurde eingerichtet. Personen kamen nach «aktuellem Kenntnisstand» nicht zu Schaden.

Die Kantonspolizei Bern ermittelt zur Brandursache und zur Schadenshöhe.