Betrunkene Autofahrerin beschädigt Polizeiauto in Wohlenschwil AG

Keystone-SDA

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Im Kanton Aargau haben kürzlich zwei Autofahrende Unfälle unter Alkoholeinfluss verursacht. Dabei wurde auch ein Patrouillenfahrzeug der Stadtpolizei Baden beschädigt, verletzt wurde niemand. Beide Lenkenden mussten ihre Führerausweise abgeben und wurden angezeigt.

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(Keystone-SDA) Eine 41-jährige Autofahrerin prallte am Freitagmorgen gegen 3 Uhr auf der Birrfelderstrasse in Wohlenschwil AG gegen die leicht geöffnete Seitentür eines Polizeiautos, wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt. Beide Fahrzeuge seien dabei beschädigt worden, die Frau sei betrunken gewesen.

Das Polizeiauto der Stadtpolizei Baden stand am Strassenrand, während sich die Besatzung um eine zuvor angefahrene Katze und den verantwortlichen Autofahrer kümmerte, wie der Meldung zu entnehmen ist. Die Frau sei knapp am Polizeiwagen vorbeigefahren.

Fahrer lag am Boden

Bereits am Donnerstag um 19.45 prallte ein 71-jähriger Fahrer mit seinem Auto gegen einen Gartenzaun auf der Hauptstrasse in Kleindöttingen AG, wie es in der gleichen Mitteilung heisst. Gemäss einer Augenzeugin sei der Mann ausgestiegen, um den Schaden zu begutachten, sei dann aber plötzlich am Boden gelegen.

Eine Patrouille der Regionalpolizei Zurzibiet konnte feststellen, dass der Mann keine Verletzungen erlitten hatte, wie es weiter heisst. Er sei jedoch stark alkoholisiert gewesen. Die Sanität habe ihn zur Kontrolle ins Spital gebracht.