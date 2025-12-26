Betrunkene Autofahrerin gerät in Gelfingen LU mit Auto auf Gleis

Keystone-SDA

Eine Autofahrerin ist am Weihnachtsabend im luzernischen Gelfingen mit ihrem Wagen auf dem Bahntrassee gelandet. Die Frau war nach Polizeiangaben betrunken und ohne gültigen Führerausweis unterwegs.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die 44-Jährige sei kurz vor 19.45 Uhr auf der Luzernerstrasse in Richtung Hochdorf gefahren, als es zum Unfall gekommen sei, teilte die Luzerner Polizei am Stefanstag mit. Die Frau sei mit ihrem Auto rechts von der Strasse abgekommen und sei zunächst in einen Leitpfosten geprallt. Schliesslich sei der Wagen auf dem Gleis zum Stillstand gekommen.

Die Frau blieb unverletzt. Eine Atemalkoholprobe ergab laut Communiqué einen Wert von 0,38 Milligramm pro Liter. Die Autofahrerin musste eine Blutprobe abgeben.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden in ihrer Mitteilung auf geschätzte 45’000 Franken. Wegen der Bergung des Autos war die Strasse vorübergehend gesperrt. Auch die Bahnstrecke war unterbrochen.