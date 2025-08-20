The Swiss voice in the world since 1935
Betrunkene Autofahrerin verursacht bei Hellbühl LU Kollision

Keystone-SDA

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Dienstag bei Hellbühl LU eine Kollision verursacht. Die 50-Jährige fuhr um 14 Uhr von der Lohrenkreuzung bei Rothenburg Richtung Hellbühl. Beim Schürmättli geriet sie auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen ein Auto.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei vom Mittwoch gab es bei dem Unfall keine Verletzten. Der Sachschaden wurde auf 14’000 Franken beziffert.

Die Lenkerin darf sich vorläufig nicht mehr hinter das Steuer setzen. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei ihr mit Hilfe einer Atemalkoholprobe ein Wert von umgerechnet 2,08 Promille gemessen.

