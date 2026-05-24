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Betrunkener Autofahrer rammt minderjährigen Töfffahrer in Altnau TG

Keystone-SDA

In Altnau TG ist am Samstagabend ein 16-jähriger Töfffahrer von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der 24-jährige Autofahrer hatte Alkohol im Blut und missachtete wohl ein Stoppschild.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 23.30 Uhr auf der Güttingerstrasse, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag meldete. Der Autofahrer überquerte die Strasse von der Bahnhofstrasse herkommend, worauf es zur Kollision mit dem vortrittsberechtigten Motorradfahrer kam.

Der 16-Jährige erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Der 24-jährige Mann, der den Unfall verursachte, blieb unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der Autofahrer wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

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