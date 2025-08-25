The Swiss voice in the world since 1935
Betrunkener Autofahrer stürzt in Stein am Rhein Abhang hinunter

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall in Stein am Rhein sind am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr der Autofahrer und sein Beifahrer verletzt worden. Der alkoholisierte Lenker verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, welches einen Abhang hinunter stürzte und sich mehrfach überschlug.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 39-jährige Lenker erlitt unbestimmte Verletzungen und musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte. Der Mann hatte 1,64 Promille Alkohol im Blut, wie ein Atemalkoholtest ergab.

Der 23-jährige Beifahrer wurde beim Unfall ebenfalls verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden.

