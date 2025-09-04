Betrunkener Autofahrer verursacht in Altwis LU einen Auffahrunfall

Keystone-SDA

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos in Altwis LU ist am Mittwochabend eine Beifahrerin verletzt worden. Der Verursacher des Unfalls hatte zu viel Alkohol intus, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Auffahrunfall ereignete sich am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Altwis. Die verletzte Frau musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Beim auffahrenden Lenker stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von umgerechnet 1,04 Promille fest. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbar und wurden abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 22’000 Franken.