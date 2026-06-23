Betrunkener E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Kollision in Reussbühl

Keystone-SDA

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Bei einer Streifkollision zweier Velofahrer auf dem Xylophonweg in Reussbühl hat sich am Montagnachmittag ein E-Bike-Fahrer verletzt. Der Mann war mit umgerechnet 2,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Der E-Bike-Fahrer war in Richtung Emmenbrücke unterwegs, als er einen entgegenkommenden Radfahrer touchierte und stürzte.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.