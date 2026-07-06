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Betrunkener E-Scooter-Fahrer nach Sturz in St. Niklausen im Spital

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Samstagnachmittag in St. Niklausen LU mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei verletzt. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von umgerechnet 2,4 Promille, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 37-jährige Mann war laut Polizeiangaben am Samstag kurz vor 15.15 Uhr auf der Stutzstrasse in Richtung Luzern unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Mann musste in ein Spital gebracht werden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, wie es weiter hiess.

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