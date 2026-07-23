Betrunkener Mann prallt auf Brücke bei Haag SG mit Auto in Geländer

Keystone-SDA

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Ein betrunkener Mann ist am Donnerstag mit seinem Auto auf der Rheinbrücke bei Haag SG in das Brückengeländer geprallt. Das Fahrzeug verkeilte sich gemäss der Polizei im Geländer und blieb dort stecken. Der Mann hatte über 1,4 Promille Alkohol im Blut.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 1.30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Auto über die Rheinbrücke, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Auf der Brücke prallte das Auto gegen das Brückengeländer und blieb dort stecken. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug. Der Sachschaden beträgt über 10’000 Franken.

Eine Polizeipatrouille führte beim Mann eine beweissichere Atemalkoholprobe durch. Diese ergab einen Wert 0,71 mg/l, umgerechnet sind das 1,42 Promille.

Für die Schweiz wurde dem Mann gemäss Communiqué der ausländische Führerausweis aberkannt. Er blieb unverletzt.