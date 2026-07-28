Betrunkener Mann stürzt in Rorschach mit einem Minitöff

Keystone-SDA

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Ein 56-jähriger Mann hat sich am Montagabend bei einem Selbstunfall mit einem Kleinmotorrad - einem sogenannten Pocketbike - unbestimmte Verletzungen zugezogen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,68 mg/l, was 1,36 Promille entspricht.

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(Keystone-SDA) Eine Anwohnerin beobachtete kurz vor 18.45 Uhr den Unfall und verständigte die Rettungskräfte, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Der Rettungsdienst brachte den Verunfallten ins Spital.

Gemäss eigenen Angaben wurde der Mann während der Fahrt mit seinem Pocketbike abgelenkt und stürzte daraufhin ohne Dritteinwirkung.