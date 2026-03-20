Betrunkener prallt in St. Gallen in entgegenkommendes Fahrzeug

Keystone-SDA

Am Donnerstagabend ist ein 39-jähriger Autofahrer auf der Heinrichsbadstrasse in St. Gallen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 20.30 Uhr am Donnerstagabend fuhr ein 39-jähriger Autofahrer auf der Heinrichsbadstrasse in Richtung Herisau, schreibt die Stadtpolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung vom Freitag.

In einer Rechtskurve sei der 39-Jährige über die Mittellinie geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Die Fahrerin dieses Autos, eine 20-jährige Frau, habe nach dem Zusammenstoss über Nackenschmerzen geklagt, jedoch keine medizinische Versorgung vor Ort benötigt.

Gemäss Mitteilung ergab die Atemalkoholprobe beim 39-Jährigen einen Wert von 1,9 Promille Alkoholgehalt im Blut. Laut Polizei musste er seinen Führerausweis vorläufig abgeben.

An den Fahrzeugen sei Sachschaden in der Höhe von mehr als 20’000 Franken entstanden, wie es weiter heisst. Beide Autos seien abgeschleppt worden. Die Fahrbahn blieb während rund 90 Minuten zeitweise komplett gesperrt oder nur einseitig befahrbar.