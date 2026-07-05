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Bettingen BS: Waldbrand am Linsberg auf 200 Quadratmetern Fläche

Keystone-SDA

Am Sonntagabend ist es am Linsberg in Bettingen zu einem Waldbrand auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern gekommen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten jedoch noch an, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Person hatte die Rettungsdienste alarmiert, nachdem sie den Brand festgestellt hatte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut den Behörden nicht.

Die Brandursache war nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Im Zusammenhang mit der aktuellen Waldbrandgefahr verwiesen die Behörden auf die Informationen des Bundesamts für Umwelt zur aktuellen Gefahrenlage. Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt oder bei einer Polizeiwache zu melden.

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