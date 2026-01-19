Bevölkerung kann zu neuem Buskonzept in Luzern Stellung nehmen

Keystone-SDA

Die Luzerner Bevölkerung kann sich im Rahmen einer Vorvernehmlassung zum geplanten neuen Busnetz in der Stadt und Agglomeration äussern. Geplant ist, mit neuen Direktverbindungen die Aussenquartiere besser zu erschliessen. Zudem erhalten die Linien neue Nummern.

(Keystone-SDA) Die Bevölkerung kann bis am 8. Februar zu den neuen Fahrplänen, die am 13. Dezember in Kraft treten sollen, in einem Onlineformular des VVL Stellung nehmen. Die Rückmeldungen würden dazu verwendet, Optimierungen zu prüfen, teilte der Verkehrsverbund Luzern (VVL) am Montag mit. Danach würden im Mai die definitiven Fahrpläne in der nationalen Fahrplanvernehmlassung öffentlich aufgelegt.

Begründet wird die Umgestaltung des Liniennetzes mit dem Bevölkerungswachstum und neu geschaffenen Wohn- und Arbeitsquartieren. So werden der Seetalplatz, das Kantonsspital, das Verkehrshaus oder die Allmend besser erreichbar. Die Fahrgäste sollen dank neuen direkten Linien weniger umsteigen müssen.