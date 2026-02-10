The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Bewaffneter Überfall auf Tankstellenshop in Dulliken SO

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am Montagabend einen Tankstellenshop in Dulliken SO überfallen. Der Mann entkam mit einer Beute von einigen hundert Franken, wie die Solothurner Polizei am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Täter war vermummt und bewaffnet, als er gegen 22.50 Uhr den Shop an der alten Landstrasse betrat, wie es heisst. Er habe von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld gefordert. Verletzt worden sei dabei niemand.

Die Fahndung nach dem Täter verlief bisher ergebnislos, wie die Polizei schreibt. Sie sucht nach Zeugen und Hinweisen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft