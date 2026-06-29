Bewaffneter überfällt Tankstellenshop in Baar ZG

Keystone-SDA

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Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend in Baar einen Tankstellenshop überfallen und Bargeld erbeutet. Er konnte fliehen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Der Täter bedrohte kurz vor 22 Uhr eine Angestellte des Tankstellenshops an der Zugerstrasse mit einem Messer und zwang sie, Bargeld herauszugeben. Anschliessend flüchtete er zu Fuss in Richtung Neuhausweg.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb laut der Mitteilung bisher erfolglos. Die Zuger Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.