Bewaffneter Mann überfällt Tankstellenshop in Märstetten TG

Ein bewaffneter Mann hat bei einem Raubüberfall auf einen Tankstellenshop am Samstagabend in Märstetten mehrere hundert Franken erbeutet. Er bedrohte gemäss der Polizei eine Angestellte mit einem Messer. Die Verkäuferin blieb unverletzt.

(Keystone-SDA) Der vermummte Mann betrat kurz vor 18 Uhr den Shop der BP-Tankstelle an der Frauenfelderstrasse, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Nach dem Überfall flüchtete er zu Fuss.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die weiteren Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen laufen.