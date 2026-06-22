Bewohnerin bei Hausbrand in Thürnen BL verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Thürnen BL ist am Montagmorgen eine Bewohnerin verletzt worden. Sie wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht und ihn gelöscht, sagte Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Gemäss einer späteren Mitteilung der Baselbieter Polizei brach der Brand kurz vor 04.15 Uhr in der Wohnung im Erdgeschoss aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei ein ein Teil des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand gestanden. Die Bewohner hätten die Liegenschaft selbstständig verlassen können.

Das Feuer hatte zu starker Rauchentwicklung geführt. Der Kanton Basel-Landschaft rief die Bevölkerung kurz nach 5 Uhr auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten.