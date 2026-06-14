Bezirk Küssnacht kann Oberstufenschulhäuser aufstocken und umbauen

Keystone-SDA

Der Bezirk Küssnacht kann die Oberstufenschulhäuser Ebnet 1 und 2 für 31,8 Millionen Franken aufstocken und umbauen. Die Stimmbevölkerung hat die Ausgaben für die Planung und den Bau bewilligt.

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(Keystone-SDA) 57,4 Prozent der Stimmberechtigten genehmigten das Vorhaben, wie aus dem Abstimmungsprotokoll hervorgeht. 3365 Personen legten ein Ja in die Urne, 2489 stimmten dagegen. Die Stimmbeteiligung betrug 68,1 Prozent. Somit kann der Bezirk voraussichtlich im Sommer 2027 mit den Bauarbeiten beginnen.

Der Bezirk plante das Projekt aufgrund des Platzbedarfs der Schulen im Rahmen der neuen Schulraumstrategie. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird in den kommenden Jahren ansteigen. Doch es fehle noch an Räumen.

Das Projekt sieht vor, moderne und flexible «Lernumgebungen» zu schaffen. Auch Angebote der Logopädie und der Psychomotorik sollen in die Schulhäuser integriert werden. Die Musikschule soll Räume mit besserer Akustik erhalten. Die Aula und die alte Bibliothek sollen breiter nutzbar werden.

Von den knapp 32 Millionen Franken entfallen rund 8 Millionen Franken auf Sanierungen. Die Reserven betragen etwa 2,7 Millionen Franken.

Überdies genehmigte die Stimmbevölkerung eine weitere Ausgabe von rund 2,9 Millionen Franken für die Planung des Um- und Neubaus sowie die Erweiterung des Pflegezentrums Seematt. Der Ja-Anteil lag bei 89,3 Prozent. Der Bezirksbeitrag soll 1,8 Millionen Franken betragen, der Rest geht zu Lasten des Heims. Dabei handelt es sich um einen Teil eines Gesamtprojekts, in dessen Rahmen zahlreiche neue Pflegeplätze entstehen sollen.

Auch die Gesamtrevision der Nutzungsplanung sowie das Konzessionsreglement des Bezirks kamen zur Abstimmung und fanden eine Mehrheit. Ersterer Vorlage stimmten 64,1 Prozent zu, zur zweiten sagten rund 77 Prozent Ja.