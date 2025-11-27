Bezirk Küssnacht SZ verzichtet auf Veranstaltungszentrum

Keystone-SDA

Der Bezirk Küssnacht SZ wird für Sport, Kultur und Freizeit kein gemeinsames Zentrum bauen. Der Bezirksrat hat die Idee aus finanziellen, rechtlichen und planerischen Gründen aufgegeben, wie er am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Auf die Idee für ein solches Zentrum war der Bezirksrat gekommen, weil die Vereine für ihre Aktivitäten nicht über genügend Platz verfügen. Auch die finanzielle Lage der Genossenschaften, welche dort Sportinfrastrukturen führen, wurden als Grund genannt.

Allerdings würde die zentrale Parzelle erst ab 2045 zur Verfügung stehen, teilte der Bezirk mit. Zum Finanziellen hiess es, dass sich der Bezirk ein solches Zentrum mit dem heutigen Steuerfuss nicht leisten könne.