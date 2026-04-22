Bezirk Schwyz will Langenstegbrücke neu bauen

Keystone-SDA

Der Bezirk Schwyz plant den Ersatz der Langenstegbrücke. Der Neubau ist aufgrund des schlechten baulichen Zustands der Brücke nötig, teilte der Bezirk am Mittwoch mit.

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(Keystone-SDA) Die neue 60 Meter lange Brücke soll am bestehenden Standort gebaut werden, hiess es im Communiqué weiter. Sie wird ohne Mittelpfeiler auskommen.

Im Zuge des Projekts wird die anschliessende Seewenstrasse bis zur Schränggigenstrasse saniert. Vorgesehen sind zwei Fahrspuren à je drei Meter sowie ein auf zwei Meter verbreitertes Trottoir. Parallel sollen Werkleitungen erneuert oder neu verlegt werden.

Wie der Bezirk weiter mitteilte, sollen die Bauarbeiten mit weiteren Projekten in der Region koordiniert werden, etwa mit der Erschliessung Brunnen Nord oder dem Revitalisierungsprojekt der Muota. Die Vorarbeiten beginnen voraussichtlich Ende August, die Hauptarbeiten im Oktober. Der Deckbelag ist für 2028 orgesehen.

Während der Bauphase der Brücke ist eine Vollsperrung erforderlich. Dabei soll laut der Mitteilung der Verkehr «grossräumig umgeleitet» werden.

Das Baugesuch liegt ab 24. April in den Gemeinden Ingenbohl und Schwyz öffentlich auf.