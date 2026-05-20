Bezirksgericht Dietikon: Hundefall findet nun doch statt

Der Fall der entführten Schosshunde findet heute Mittwoch doch noch statt: Gemäss neuen Angaben des Bezirksgerichts Dietikon beginnt die Verhandlung um 13:30 Uhr. Sie erhalten am Nachmittag Auftakt und Zusammenfassung im Regionaldienst.

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