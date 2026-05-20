The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bezirksgericht Dietikon: Hundefall findet nun doch statt

Der Fall der entführten Schosshunde findet heute Mittwoch doch noch statt: Gemäss neuen Angaben des Bezirksgerichts Dietikon beginnt die Verhandlung um 13:30 Uhr. Sie erhalten am Nachmittag Auftakt und Zusammenfassung im Regionaldienst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft