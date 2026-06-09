Bezirksgericht Hinwil: Urteil wird schriftlich eröffnet
Die Verhandlung am Bezirksgericht Hinwil gegen den Schützen vor der reformierten Kirche Wald ist in diesen Minuten zu Ende gegangen. Das Urteil wird kommende Woche schriftlich eröffnet. Sie erhalten heute am Nachmittag eine Zusammenfassung im RDZ.
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