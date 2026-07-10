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Bezirksgericht Zürich: Eishockey-Urteil kommt erst am Montag

Die für heute um 16:00 Uhr angekündigte Meldung vom Bezirksgericht Zürich zu einem Angriff von Eishockey-Fans entfällt. Das Urteil wird erst am Montag publiziert. Sie erhalten dann eine Meldung im RDZ.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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