Bezirksgericht Zürich eröffnet Urteil um 14:30 Uhr

Die Verhandlung gegen einen 34-Jährigen, der versucht haben soll, eine Synagoge anzuzünden, ist in diesen Minuten zu Ende gegangen. Das Urteil wird heute Nachmittag um 14:30 Uhr eröffnet. Sie erhalten nun eine Zusammenfassung und Auftakt und Gesamtzusammenfassung nach dem Urteil.

1 Minute