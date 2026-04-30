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Bezirksgericht Zürich eröffnet Urteil um 14:30 Uhr

Die Verhandlung gegen einen 34-Jährigen, der versucht haben soll, eine Synagoge anzuzünden, ist in diesen Minuten zu Ende gegangen. Das Urteil wird heute Nachmittag um 14:30 Uhr eröffnet. Sie erhalten nun eine Zusammenfassung und Auftakt und Gesamtzusammenfassung nach dem Urteil.

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