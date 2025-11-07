Bezirksgericht Zürich verurteilt Uber-Fahrer wegen Sexualdelikten

Keystone-SDA

Das Bezirksgericht Zürich hat einen 44-jährigen Uber-Fahrer der sexuellen Nötigung und weiterer Delikte schuldig gesprochen. Er soll für vier Jahre ins Gefängnis.

(Keystone-SDA) Zusätzlich zur Freiheitsstrafe wird ein siebenjähriger Landesverweis verhängt, wie der Richter bei der Urteilseröffnung am Freitag sagte. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, als Uber- und Bolt-Fahrer drei Frauen in seinem Auto sexuell missbraucht zu haben.

Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann ans Obergericht weitergezogen werden.