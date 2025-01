Biden: Attentäter von New Orleans war inspiriert vom IS

Keystone-SDA

Der Attentäter von New Orleans ist laut eigenen Aussagen von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu seinem Angriff bewegt worden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das habe er nur wenige Stunden vor der tödlichen Attacke in Videos mitgeteilt, die in sozialen Netzwerken gepostet worden seien, sagte US-Präsident Joe Biden unter Berufung auf Informationen der Bundespolizeibehörde FBI. Der Attentäter habe auf den Aufnahmen davon gesprochen, dass er getrieben gewesen sei «vom Verlangen, zu Töten», sagte Biden.

Biden betont: Täter war US-Staatsbürger

Biden betonte, dass der Täter nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler im Bundesstaat Texas geboren wurde und US-Staatsbürger war. Er habe «viele Jahre» in der US-Armee gedient und sei danach jahrelang als Reservist geführt worden. Der US-Präsident bekräftigte ausserdem Erkenntnisse der Ermittler, dass im Pick-up-Truck, mit dem der Mann am Neujahrsmorgen in die Menschenmenge in New Orleans gerast war, sowie ausserhalb des Fahrzeugs mögliche Sprengsätze gefunden worden seien. In dem Wagen habe sich zudem eine Flagge des IS befunden.

Kein Zusammenhang mit Explosion vor Trump-Tower bekannt

Untersucht wird laut Biden auch, ob die Tat in New Orleans im Zusammenhang mit der Explosion eines Tesla-Cybertrucks vor dem Trump International Hotel in Las Vegas steht, bei der ein Mensch ums Leben kam. Bisher gebe es darauf keine Hinweise, sagte Biden.

Biden sprach den Betroffenen des Terrors in New Orleans sein Mitgefühl aus. «Ich weiss, dass ich für alle Amerikaner sprechen kann, wenn ich sage, dass nach dieser verabscheuungswürdigen Tat in den frühen Morgenstunden unser Herz bei den Menschen von New Orleans ist», sagte Biden. Er trauere mit den Angehörigen und den Opfern. «Unser Land trauert mit Ihnen», sagte der Demokrat. «Wir sind an Ihrer Seite, während Sie in den kommenden Wochen trauern und während Sie heilen.»