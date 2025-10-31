The Swiss voice in the world since 1935
Biel eröffnet erste Velostrasse

Keystone-SDA

Die Stadt Biel nimmt in diesen Tagen ihre erste Velostrasse in Betrieb. Die neu gestaltete Alexander-Moser-Strasse soll die Sicherheit erhöhen und das Quartierklima verbessern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Verbindung zwischen dem Möösli-Quartier und dem Stadtzentrum wurde in rund fünf Monaten umgebaut, wie die Stadt Biel am Freitag mitteilte. Die Strasse ist Teil des Komfortrouten-Netzes im Sachplan Velo.

Neu gelten verkehrsberuhigende Massnahmen, der Rechtsvortritt ist aufgehoben. Auffällige Velo-Piktogramme und eine hindernisfreie Bushaltestelle sollen für mehr Sicherheit sorgen. In den nächsten Monaten folgen 18 neue Bäume und begrünte Beete. Die nächste Velostrasse soll am Oberen Quai entstehen.

