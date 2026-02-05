Biel führt in Mett Süd Tempo-30-Zone ein

Die Stadt Biel will in Mett Süd zwischen dem Geyisriedweg und der Orpundstrasse eine Tempo-30-Zone einrichten. Dabei gestaltet sie den Strassenraum umfassend um, wie sie am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Durch die Verkehrsberuhigung und Umgestaltung soll das Quartier für Schulkinder sicherer und die die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Die engen Platzverhältnisse in Mett Süd machten Tempo 50 im Quartier untragbar, die lokale Bevölkerung fordere seit über 20 Jahren eine Beruhigung, schrieb die Stadt in einer Mitteilung.

Zusätzlich zur Tempo-30-Zone entsteht ein Abschnitt mit einem Fahrverbot für Motorwagen und Motorräder. Den Löhrenweg will die Stadt mit 16 neu gepflanzten Bäumen und sickerfähigen Flächen aufwerten. Zwölf Parkfelder gestaltet sie so um, dass Regenwasser versickern kann und der Verkehr beruhigt wird. Insgesamt reduziert die Stadt das Parkplatzangebot um 20 Parkfelder der Blauen Zone.

Für das Projekt beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat einen Verpflichtungskredit von 800’000 Franken. Es profitiert von Beiträgen von rund 480’000 Franken aus dem Agglomerationsprogramm, wie es weiter hiess. Die Umsetzung ist im aktuellen Jahr vorgesehen.

Die Umgestaltung betrifft den südlichen Teil des Quartiers. Der Geyisriedweg und der nördliche Teil kommen zu einem späteren Zeitpunkt an die Reihe.