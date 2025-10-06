Biel führt Informationstag zu Sicherheit in Krisensituationen durch
Die Stadt Biel will ihre Bevölkerung über die Vorsorge und das richtige Verhalten in Krisensituationen informieren. Im Zusammenhang mit dem Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung findet am 11. Oktober ein Anlass mit Ständen und Animationen statt.
(Keystone-SDA) Der Klimawandel, aber auch die Veränderungen im internationalen Kontext zeigen gemäss einer Mitteilung der Bieler Stadtbehörden vom Montag auf, wie wichtig eine gute Vorbereitung auf allfällige Krisensituationen ist.
Dies gilt nicht nur für die öffentliche Hand, sondern auch für alle Bürgerinnen und Bürger. Wie sie sich angemessen vorbereiten können, zeigen die Abteilung Öffentliche Sicherheit, der Zivilschutz und das Regionale Führungsorgan mit einem Sensibilisierungs- und Präventionsprogramm.
Der Anlass findet an der Kreuzung Nidaugasse/General-Dufourstrasse statt und dauert von 10.30 bis 16.30, wie aus der Mitteilung der Bieler Behörden hervorgeht.
