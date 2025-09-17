The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Biel fordert mehr Bundesgelder für Landesausstellungen

Keystone-SDA

Der Bieler Gemeinderat wünscht sich mehr Bundesmittel für künftige Landesausstellungen. Das schreibt er in seiner Vernehmlassungsantwort zum geplanten Bundesgesetz über die Förderung von Landesausstellungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Diese seien zentrale Ereignisse für die nationale Einheit und für die Entwicklung der Austragungsregionen, teilte der Gemeinderat am Mittwoch mit. Als Mitorganisatorin der Expo.02 erinnere Biel daran, dass dieses Grossereignis ohne substanzielle Bundesmittel nicht möglich gewesen wäre. Die vorgesehene Begrenzung auf 30 Prozent der Gesamtkosten verunmögliche faktisch weitere Ausstellungen.

Der Gemeinderat kritisierte zudem den Entscheid des Bundesrats, in den 2030er-Jahren keine Ausstellung zu unterstützen. Dies nehme einer ganzen Generation die Chance auf ein nationales Grossereignis.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft