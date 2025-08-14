The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Biel richtet Augenmerk stärker auf die Schulsozialhilfe

Keystone-SDA

In Biel beginnt am Montag das neue Schuljahr. Im Fokus steht verstärkt die Schulsozialarbeit. Sie wurde leicht aufgestockt. Die Fachleute haben die Aufgabe, Kinder, Familien und Mitglieder des Lehrkörpers zu betreuen, wenn diese Hilfe benötigen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Organisation der Schulsozialarbeit wurde überarbeitet und leicht verstärkt, wie die Stadt Biel am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Sandra Bärtschi ist die neue Leiterin der entsprechenden Dienststelle. Sie ist 8,2 Stellen (Vollzeitäquivalente) besetzt, 1,4 mehr als im Vorjahr.

Soziale Netzwerke, komplizierte Familiendynamiken, Druck auf dem Arbeitsmarkt und Angst machende aktuelle Ereignisse können Schülerinnen und Schülern zusetzen: «In diesem anspruchsvollen Umfeld ist die Schulsozialarbeit eine wichtige Ressource», schreibt die Stadt Biel in einer Mitteilung.

Schulsozialarbeiter können Schülern helfen, die in verschiedenen Lebensbereichen Unterstützung und Beratung benötigen, und sie an spezialisierte Dienste verweisen.

Am kommenden Montag nehmen in der Stadt Biel 6207 Schülerinnen und Schüler – davon 2763 französischsprachige – ein neues Schuljahr in Angriff. Nach einem bedeutenden Anstieg hat sich die Gesamtschülerzahl in den letzten Jahren stabilisiert. Das Schuljahr 2023 starteten 6240 Kinder und Jugendliche, im vergangenen Jahr waren es 6211.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
7 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft