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Biel schafft zusätzliche Handwerker-Parkplätze

Keystone-SDA

Der Bieler Pilotversuch mit sieben gelb markierten Handwerker-Parkplätzen im Stadtzentrum ist erfolgreich verlaufen. Zu diesem Schluss kommen die Wirtschaftsverbände und die Stadt Biel nach dem einjährigen Test.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Da Handwerker-Fahrzeuge oft zu gross für öffentliche Parkhäuser seien, bestehe hoher Bedarf an oberirdischen Flächen, teilten die Stadt und die Verbände am Dienstag mit. Als Sofortmassnahme richtet die Stadt ab Juli einen zusätzlichen Parkplatz am Parkweg ein.

Künftig werden weitere Felder direkt bei städtischen Bauprojekten eingeplant. Mit einer gültigen Parkkarte dürfen Betriebe ihre Fahrzeuge dort für drei Stunden parkieren.

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