Biel verlängert Zwischennutzung des ehemaligen Gurzelen-Stadions

Keystone-SDA

Der Bieler Gemeinderat hat die Zwischennutzung des ehemaligen Gurzelen-Stadions verlängert. Der Verein Terrain Gurzelen darf das Gelände bis Ende Juni 2029 weiternutzen.

(Keystone-SDA) Er habe beschlossen, die Frist zur Erarbeitung des Konzepts für die Bereitstellung der Grundstücke im Bereich des ehemaligen Stadions bis zu diesem Zeitpunkt zu verlängern, schrieb der Gemeinderat am Donnerstag in einer Mitteilung.

Für den Verein bedeute das eine Planungssicherheit von fast vier Jahren. Gleichzeitig ermögliche die Fristverlängerung der Abteilung Stadtplanung, sich prioritär um die Zukunft des Spitalareals Beaumont zu kümmern, hiess es weiter.

Seit 2016 wird im Gurzelen-Stadion kein Fussball mehr gespielt. 2017 übernahm der Verein Terrain Gurzelen das Stadion inklusive Umschwung, um dort soziokulturelle Projekte zu realisieren. Das Areal soll dereinst überbaut werden.